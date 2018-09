Droga sequestrata in casa di due stranieri, blitz in un appartamento di via Toscana

Avezzano. Una perquisizione con sequestro di sostanze stupefacenti è stata messa in atto ad Avezzano e due stranieri, di nazionalità marocchina, sono stati denunciati.

Il sequestro eseguito dalla polizia locale di Avezzano è stato convalidato dal pubblico ministero Lara Seccacini. I fatti risalgono al 14 settembre scorso, quando gli uomini della polizia locale hanno effettuato un blitz in una abitazione in via Toscana. Dopo i controlli, sono stati rinvenuti, nascosti in un pacchetto di sigarette, 21 grammi di sostanza stupefacente, ancora da analizzare per individuarne la tipologia e un taglierino probabilmente utilizzato trattare la sostanza.

Nei guai sono finiti due cittadini marocchini, L.M. di 21 anni e B.A. di 20, residenti nell’appartamento perquisito, entrambi difesi dall’avvocato Mario Del Pretaro. Sono stati denunciati a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia, con ogni probabilità, ha agito al seguito di indagini. C’erano infatti sospetti sui due stranieri e sull’abitazione dove erano stati accertati strani movimenti. Le indagini sul caso sono ancora in corso per accertare la presenza di eventuali complici.