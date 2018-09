Droga da Roma alla Marsica, convalidato arresto di un albanese. Era in auto con 2 giovani di Tagliacozzo

Tagliacozzo. E’ stato convalidato l’arresto di uno dei due albanesi arrestati per spaccio. Ieri mattina si è infatti tenuta l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari che ha convalidato soltanto l’arresto di Adi Gjergji che si è accollato la proprietà della sostanza stupefacente. Per lui è stato disposto l’obbligo di dimora a Tagliacozzo. Il connazionale è stato liberato.

Stavano tornando da Roma, in un’auto con quattro persone a bordo, ma ad attenderli al casello c’erano i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che hanno trovato della sostanza stupefacente dietro a uno dei sedili. Questi i dettagli dell’operazione che ha portato all’arresto di due giovani albanesi residenti a Tagliacozzo, Aurel Nodj e Adi Gjergji, entrambi 26enni. Con loro viaggiavano due giovani di Tagliacozzo che non hanno ricevuto provvedimenti. Secondo la ricostruzione, gli arrestati si sarebbero recati a Roma per acquistare la sostanza stupefacente. Così i militari dell’Arma, che probabilmente li tenevano sotto controllo avendo notato strani movimenti, li hanno attesi al ritorno, quando è scattato il blitz. Sono stati sequestrati, anche a seguito di controlli domiciliari, circa 50 grammi di sostanza stupefacente, in particolare cocaina. L’operazione arriva dopo un periodo di indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano Maurizio Maria Cerrato. Ai due albanesi, assistiti dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, sono stati concessi gli arresti domiciliari.