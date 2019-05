Fuori servizio in mezza Marsica la rete Wind Tre, proteste degli utenti e disagi in tutto il territorio

Avezzano. Se gli utenti di Tagliacozzo, di Avezzano, e di altri comuni della Marsica occidentale oggi si stanno chiedendo perché WhatsApp non fa inviare i messaggi o perché non si aggiorna il feed di Instagram, la risposta è semplice: tutti i social e la rete internet sono down per colpa di problemi alla rete Wind Tre. Infatti chi è servito dagli altri operatori non ha nessun problema.

Non è la prima volta che nella zona, soprattutto nella Marsica occidentale e nei comuni intorno a Tagliacozzo la rete unica Wind tre crea grossi problemi a centinaia di utenti. Oggi pomeriggio è accaduto di nuovo. La rete dati non funziona a Tagliacozzo, mentre ad Avezzano anche il pacchetto “voce” ha grossi problemi. insomma, in mezza Marsica la rete Wind Tre non funziona.

A chi si è rivolto al servizio clienti è stato risposto che “ci sono dei problemi”, ma non sono state fornite tempistiche o spiegazioni più dettagliate. Sono state aperte le segnalazioni e niente di più. Nel frattempo non rimane che la caccia alle reti wi-fi, per chi ne abbia. Ma attenzione, però, non devono essere Wind Tre, altrimenti è tutto inutile.