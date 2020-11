D’Orazio tuona: Marsica trattata come territorio di serie B, ma le scuole sono un posto sicuro

San Benedetto dei Marsi. “Ci sentiamo cittadini di serie B, la Marsica è trattata come un territorio di serie B”. Lo afferma con decisione il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Quirino D’Orazio. “Un’assise importante come quella dell’Adunanza dei sindaci poteva essere attenzionata meglio. Preferisco pensare che il manager Testa avesse altri problemi da risolvere. Ma questo non lo esime dal fatto che potesse delegare qualcuno per portare la voce della Asl1. Eravamo 31 sindaci su 37, quindi non presenziare non è stato un bel gesto. Non voglio pensare male, sono sicuro che era impegnato in scelte strategiche per portare i risultati nel più breve tempo sperato”.

A San Benedetto dei Marsi il numero totale dei contagiati è di 49. Di questi, 41 sono domiciliati, 3 sono ricoverati in ospedale, 3 vivono in altri comuni, 3 sono guariti e purtroppo si registra anche un decesso.

Intervista integrale