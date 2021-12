Doppio Natale: da Avangarde per ogni regalo acquistato la metà della spesa diventa un dono per te!

Sarà un Doppio Natale: perché a ogni dono fatto, la metà della spesa diventa automaticamente un dono per te!

È la nuova fantastica offerta del centro Avangarde Estetica Avanzata e Tagliati x il Successo di Celano di Gianna e Maria De Turris, a Celano (AQ).

Perché dopo un periodo difficile come quello vissuto per via della pandemia, le donne hanno voglia di iniziare a riprendersi cura di sé, per sentirsi di nuovo belle e in forma. E alloora ecco dei regali pensati per tutte le clienti che sceglieranno di acquistare i regali di Natale 2021, dedicati alla cura del corpo e dei capelli.

Tante le sorprese che saranno svelate alle clienti a seconda della settimana del periodo di festa.

Fino a sabato 4 dicembre è possibile approfittare della promozione Doppio Natale!

Per ogni regalo acquistato la metà della spesa sarà inserita automaticamente in un buono che poi sarà possibile spendere a partire dal prossimo 7 gennaio fino al 7 febbraio! Un msese di tempo quindi per godere di un regalo che praticamente ci si fa da sole… donando bellezza!



Per regalo si intende sia un trattamento (descrizione e prezzi nella locandina) sia un pacchetto con i prodotti.

Tra qualche giorno, invece, ma questo è ancora un segreto da svelare in tutti i suoi particolari, l’albero del centro Avangarde Estetica Avanzata e Tagliati x il Successo di Celano di Gianna e Maria, sarà addobbato con dei regali: ognuno porterà il nome di una cliente! E nessuna rimarrà delusa, questo è certo. Sono già pronti per tutte ma questo è tutto quello che siamo riusciti a sapere, per il momento!

Altrimenti, d’altronde, che sorpresa sarebbe?

Non solo buoni che valgono “piccoli investimenti su di sé” e regali personalizzati. Gianna e Maria hanno pensato anche a qualcosa in più! E così, ad ogni regalo acquistato, per ogni cliente, comunque sarà abbinato un altro “piccolo dono”, pensato di volta in volta a seconda delle esigenze delle clienti.

Doppio Natale? Sì, ce n’è davvero bisogno!

Info: 0863 792066

#advertising