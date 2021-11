Doppio blackout a Paterno: gravi danni alle caldaie in seguito all’interruzione dell’energia

Avezzano. I cittadini della frazione di Paterno lamentano ingenti danni economici a seguito di alcuni blackout, che in questi giorni hanno di nuovo colpito la località “tufi”.

La frazione di Avezzano non è nuova a guasti simili. Già in passato, circa un paio d’anni fa, un’interruzione dell’energia elettrica aveva fatto saltare le componenti elettroniche di molti elettrodomestici. Ieri è successo di nuovo, e il blackout anche questa volta ha danneggiato alcuni grandi elettrodomestici. I disagi maggiori si sarebbero riscontrati sulle caldaie, su cui molti dopo l’interruzione di energia elettrica hanno riscontrato gravi danneggiamenti alle schede elettroniche. Alcuni cittadini, viste le temperature, in fretta e furia sono dovuti correre ai ripari, facendo sostituire le schede delle caldaie, che però stamattina sono state nuovamente bruciate in seguito a un nuovo blackout. Questi gravi disagi hanno colpito in totale una ventina di famiglie, tra cui molte che abitano in case di competenza dell’Ater, che però non sembrerebbe avere alcuna competenza su questo genere di danni.