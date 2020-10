Doppia laurea in casa Cotturone: complimenti a due giovani fratelli marsicani

Avezzano. Doppia laurea in casa Cotturone. In questi giorni di emergenza sanitaria legata al Covid19 fortunatamente non mancano le buone notizie.

Due fratelli marsicani, Marco e Alessandro Cotturone, si sono laureati ad un giorno di distanza l’uno dall’altro.

Marco, che frequenta il Politecnico di Torino, ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Elettronica, venerdì 9 ottobre, in collegamento online da casa, così come disposto dal Ministero.

Il giorno successivo Alessandro, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, discutendo la tesi in presenza presso l’Universita degli Studi dell’Aquila, con una votazione di 110 e lode.

Ai neo dottori, i migliori auguri per l’importante traguardo raggiunto.