Dopo un gelido inverno scoppia la primavera: le serre di Santilli Vivai si accendono di colori

“Impara dai fiori a essere paziente, ad aspettare, perché i fiori lo sanno che dopo un gelido inverno arriva la primavera”.

La frase è famosa ed è di uno dei registi più amati del grande schermo, Ferzan Ozpetek. Mai come adesso in queste poche parole c’è tutta la speranza per una rinascita, un futuro fatto di colori, profumi e positività.

Le serre dei Vivai Santilli di Celano, in provincia dell’Aquila, si sono accese di primavera.

Surfinie, begonie, petunie, gerani, lobelie, lavande ci sono tantissime piantine, di diverse dimensioni, che sono pronte per colorare balconi e giardini.

Grazie a Santilli Vivai, abbiamo già raccontato di come lo scorso anno, proprio con il primo lockdown, tante persone abbiamo riscoperto e reinventato gli ambienti di casa. Una vera e propria “passione green” è scoppiata tra chi ha iniziato a ritagliarsi spazi per coltivare ortaggi, per piantare una piccola siepe o per sistemare balconi con qualche piantina colorata.

Guarda la galleria dei fiori e scegli quelli che ti piacciono di più. Da Santilli Vivai, uno staff preparato e professionale è pronto per consigliarti il tipo di coltura più adatta anche al terreno che si ha a disposizione e al tempo in cui piantare.

Nutrire e curare le piante

Quali sono i segreti per coltivare al meglio una pianta? Esiste un linguaggio dei fiori? Possono “parlarlo” tutti o è necessario avere il “pollice verde” e per tutti gli altri non c’è speranza?



Un’intera area dei Vivai Santilli, che si trovano a poche centinaia di metri dall’uscita autostradale Aielli-Celano, in direzione di Avezzano, è dedicata a una vasta gamma di prodotti per nutrire e curare le piante, così da risolvere anche quei piccoli problemi in cui ci siamo imbattuti qualche volta e che ci hanno fatto credere che il “green” non facesse per noi.

A volte basta solo “ascoltare” le piante e i fiori e scegliere il prodotto giusto per intervenire! Anche in questo caso lo staff di Santilli Vivai è a disposizione per suggerire la scelta giusta.

CLICCA SUL BANNER E VAI SUL SITO DI SANTILLI VIVAI

Santilli Vivai Via Tiburtina Valeria, Km. 125.300, 67043 Celano AQ Telefono: 0863 793286

#advertising