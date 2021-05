Dopo un anno di stop, torna la musica dal vivo e si riaccendono i riflettori su Alba Fucens

Avezzano. Riparte, dopo un anno di stop dettato dalle regole per il contenimento del contagio da coronavirus, l’amata stagione musicale che accende i riflettori dell’estate, su uno dei siti archeologici più affascinati del centro Italia: Alba Fucens. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

Il calendario completo degli appuntamenti sarà presentato questa sera, alle 18.30, ad Alba Fucens, nel Comune di Massa d’Albe, dal maestro direttore artistico dell’associazione musicale Harmonia Novissima, Massimo Coccia e dal presidente Pino Franceschini.

“L’ultimo concerto dal vivo lo abbiamo avuto lo scorso 4 settembre nella chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta”, racconta il maestro Coccia, “poi abbiamo organizzato quattro concerti in streaming per non interrompere il filo che ci unisce ai tanti appassionati della musica classica. Anche il concerto di Natale è stato a porte chiuse. Senza il pubblico in presenza, però, si rischia che gli artisti siano demotivati. Nulla è paragonabile alla presenza del pubblico e al contatto tra musicista e ascoltatore. Per questo”, conclude Coccia, “ci aspettiamo molto entusiasmo. Grazie alla preziosa collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e delle amministrazioni comunali che promuovono il nostro progetto, anche quest’anno torneremo ad accendere i riflettori sul sito archeologico di Alba Fucens, che grazie alla musica diventa anche attrattivo per tanti visitatori. Come è accaduto in passato, nelle prime edizioni, quando degli spettatori ci raccontavano che erano venuti in Abruzzo proprio per godere del connubio tra musica, cultura e archeologia”.

Gli spettacoli nelle chiese saranno a numero limitato, invece, nell’anfiteatro i grandi eventi accoglieranno fino a 450 persone.