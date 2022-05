Dopo 3 anni di segnalazioni a Collarmele ancora pericolo nell’area del parco giochi: le foto “denuncia”

Collarmele. “Nella parte terminale di via Tramontana adiacente alla rimessa Anas e del parco giochi ad incrocio con via Nazionale vi è una bascula a terra di grandi dimensioni danneggiata da almeno tre anni”. Lo scrive in una segnalazione un cittadino di Collarmele che “denuncia”: “Nelle immediate prossimità della bascula ci sono dislivelli evidenti dell’asfalto e la stessa bascula crea un dislivello importante. Nella giornata di domenica 22 maggio ho notato gruppi di bambini giocare in prossimità di tale zona e ho visto uno di loro cadere proprio a causa del dislivello di tale bascula”.

“Inoltre essendo domenica è frequentata da molti motociclisti che usano tale area come pista per fare una sorta di slalom”, continua il lettore di Marsicalive, “con le transenne poste intorno alla bascula, e sebbene vi siano transenne intorno a tale zona, non vi è di fatto un divieto di accesso. Gli abitanti segnalano la pericolosità da almeno tre anni”.