Donne unite conto i tumori, a Castellafiume tutto pronto per la “Passeggiata per la vita”

Castellafiume. Giornata in rosa a Castellafiume per sensibilizzazione ai tumori femminili. L’appuntamento da non perdere è per oggi alle 16.00 in piazza Alcide De Gasperi dove sarà allestito il gazebo della salute. Un team di esperti sarà a completa disposizione delle donne che potranno avvalersi della consulenza medica di ben quattro specialisti: le dott.ssa Simona Carboni, ginecologa; le dott.sse Benedetta Cerasani e Filomena Aceto, psiconcologhe e il riflessologo plantare Pasquale Felli.

Alle 18.00 gli stessi terranno il convegno “Ti proteggo”, a seguire la “Passeggiata per la vita” per le strade del paese marsicano. L’evento è organizzato dall’associazione “I Girasoli”, in collaborazione con la Clinica Immacolata di Celano ed il patrocinio del Comune di Castellafiume. f.d.m