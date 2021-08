DonnaIn, domani al via l’appuntamento “Nasce tutto dalla terra” all’Aia dei Musei ad Avezzano

Avezzano. “Nasce tutto dalla terra” è l’appuntamento con la “Seconda Giornata dell’Economia” prevista per domani, alle 17.30, all’Aia dei Musei ad Avezzano nell’ambito della rassegna “DonnaIN”.

Il cambiamento del ruolo del commercialista, dei consulenti legali, la necessità di stare a fianco delle aziende in questo momento di transizione dovuto, negli ultimi anni, dall’effetto pandemia, questo uno dei punti fondamentali che emergerà dall’incontro. E’ la nuova tipologia di assistenza in questa fase di trasformazione e deve essere accelerata. Il ruolo passa da consulenti in generale a consulenti di innovazione, un’assistenza nel passaggio anticipato dal futuro dove è necessario innescare una marcia in più per poter riorganizzare le aziende e posizionarle sul mercato con le nuove realtà. Nel caso del settore commercio è necessario dare alle imprese input nuovi per la digitalizzazione, nuovi modelli di lavoro, la transizione 4.0, per essere al passo e non perdere le quote di mercato.

“Nasce tutto dalla terra”, il titolo dell’incontro, perché la terra è “l’origine” essendo quello della Marsica un bacino votato alla agricoltura, anche in questo settore è necessaria l’innovazione per affrontare una competizione pressante. Bisogna poi puntare alla realtà della comunità votata principalmente al commercio, informare sulle prospettive e sul cambiamento di una economia di prossimità con l’intento di rivitalizzare anche i piccoli negozi di vicinato.

Interverranno Marisa Gismondi, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Avezzano e della Marsica – “Le professioni economiche al fianco delle aziende” e Concetta Balsorio, presidente della Commissione Pari Opportunità Comune di Avezzano. Una partecipazione attiva sarà data da alcune imprenditrici del territorio che racconteranno, nell’ambito della propria attività, le esperienze nate dalle difficoltà ma anche dalle opportunità affrontate o da affrontare.

Saranno presenti Pina Biocca, imprenditrice Azienda Biocca, Fabiola De Amicis: imprenditrice Azienda agricola De Amicis, Valeria Gallese, imprenditrice e Antonella Villa, imprenditrice Aquilana Lana. Concluderà l’incontro Antonietta Dominici, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Avezzano.

Coordina i lavori Valerio Dell’Olio, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul profilo Facebook Centro Giuridico del Cittadino a cura di APK-TV (https://apktv.it/canale1.html)

Si ricorda che è possibile effettuare la visita guidata alle ore 16.00 al museo Lapidarium e del Prosciugamento del Fucino – AIA dei Musei. E’ consigliabile effettuare la prenotazione rivolgendosi ai numeri. 0863.1809821 – 329.5454919.