Donna morta alla Montagna Spaccata, trovata con una ferita alla testa: pare stesse “facendo la legna”

Roccaraso. Emergono particolari sulla morte della donna trovata senza vita dai soccorritori nella zona della Montagna Spaccata. L’Ansa ha diffuso aggiornamenti scrivendo che si tratta di una 66enne di Ostia.

“Una donna di 66 anni di Ostia, A.D.F., è morta oggi pomeriggio nei pressi del rifugio forestale della Montagna Spaccata, in zona dell’Altopiano delle Cinque Miglia”, scrive l’agenzia di stampa Ansa, “a quanto si è appreso la donna era in compagnia di altri amici e stava facendo legna: è stata ritrovata in terra con una ferita alla testa, non si sa se per un malore o per una caduta”.

