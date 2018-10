Donna marsicana ricoverata per meningite, la malattia è stata contratta a causa di una grave otite

Sulmona. E’ una forma di meningite non contagiosa quella che ha colpito una donna marsicana, ricoverata da ieri sera all’ospedale di Sulmona.

La paziente è affetta da meningite da pneumococco, contratta in seguito a un’otite molto grave che è degenerata.

La donna, che versa in gravi condizioni, è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sulmona in prognosi riservata. “Nessun pericolo di diffusione della malattia per la comunità”, dichiarano i medici.