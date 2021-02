Donna, a San Valentino regalati tempo e bellezza: ecco una beauty routine solo per te!

Beauty routine quotidiana in poche mosse grazie ai prodotti giusti! Ogni donna ha sempre meno tempo da dedicare a se stessa e per questo in molte si adeguano cercando di ritagliarsi qualche minuto al dì per la propria beauty routine.

L’ideale sarebbe andare in un centro specializzato e lasciarsi coccolare per qualche ora ma tra lavoro e famiglia tutto questo sembra essere ormai un’utopia.

Per questo molte case produttrici di cosmetici si sono adeguate dedicando intere linee alla cura del proprio viso e del proprio corpo.

La Farmacia De Bernardinis di Avezzano, in via Garibaldi, per rispondere alle esigenze delle donne – sia giovani che adulte – ha creato una vera e propria area dove ognuna può trovare quello cha fa per sè.

Ma come scegliere i prodotti migliori?

Non abbiate paura… A consigliarvi ci sono delle farmaciste esperte che, grazie a un’apposita formazione, sapranno presentarvi i prodotti che fanno al caso vostro.

Per una beauty routine quotidiana bastano pochi passi

Li vediamo insieme:

La base per partire è pulire a fondo la propria pelle. Pur avendo usato latte detergente o acqua micellare è opportuno al mattino utilizzare uno struccante che vada a fondo. Il consiglio delle esperte della Farmacia De Bernardinis è “Puretè thermale 3 in 1” di Vichy. Si tratta di uno struccante integrale per pelli sensibili che ha al suo interno latte detergente, tonico e struccante occhi. Passandolo sulla pelle leggermente bagnata, massaggiando per qualche minuto e risciacquando sentirete subito la pelle morbida al tatto.

Il secondo passaggio da fare è invece purificante. Grazie a “Effaclar, mikro – peeling” de La Roche – Posay. Un gel purificante da stendere sul viso e poi frizionare anche utilizzando una spugnetta. Il prodotto agirà in profondità e andrà ad agire sulle imperfezioni severe. Adatto per chi soffre di acne ma anche per chi vuole, di tanto in tanto, fare una pulizia più profonda, vi permetterà di purificare la vostra pelle nel migliore dei modi.

Conclude la beauty routine una crema ricca e idratante “Hydreane” de La Roche – Posay. Ottima base per il trucco, adatta a ogni tipo di pelle, vi garantirà una morbidezza al tatto e una giusta idratazione grazie all’acqua termale che ha al suo interno. Il modo perfetto per prepararsi alla giornata nel migliore dei modi!

Che ne dite donne? Non sono questi ottimi regali di San Valentino da farvi magari anche da sole?

Approfitta delle promozioni in questo momento attive in farmacia, sono tantissime e tutte super convenienti!

Segui tutti gli aggiornamenti sui prodotti e i servizi offerti dalla Farmacia De Bernardinis, clicca sul banner e segui la pagina Facebook!

#advertising