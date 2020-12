Doniamo il sangue per chi ne ha bisogno? L’evento della Croce Rossa agli abruzzesi

Avezzano. In tempo di covid, purtroppo, le donazioni di sangue non bastano mai. Numerosi sono stati gli appelli da parte dei vari comitati Avis preoccupati per la carenza di sacche nel centro trasfusionale di Avezzano. Proprio per sensibilizzare alla donazione e per scoprire tutti gli aspetti della donazione ai tempi del covid la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo ha deciso di lanciare un evento.

L’appuntamento si terrà questo pomeriggio alle 17 in diretta streaming sulla pagina Facebook di Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo. Alla diretta interverranno anche alcuni donatori a portarci la loro testimonianza, tra cui una volontaria del Comitato di Carsoli

Per ulteriori informazioni sulle attività di donazione è possibile contattare il 333.8468875.