Donato un defibrillatore all’Asd Sanpelinese, il campo da calcio ora è cardio protetto

Avezzano. Un dono con fatto con il cuore per prevenire gli effetti nefasti dei problemi cardiaci improvvisi ed imprevedibili.

Per questo, il dono effettuato da Sonia Sebastiani all’ASD Sanpelinese, di un defribillatore automatico assume un’importanza particolare. Accade, più di quanto si possa credere, che soprattutto nei luoghi di aggregazione, l’uso di questi strumenti possa essere fondamentale per salvare vite in caso di episodi cardiaci gravi. Su un campo di calcio, tale necessità si acuisce in maniera importante. Il dono di Sonia Sebastiani, colpita purtroppo da un lutto grave qualche tempo fa, ha importanza notevole potrebbe rivelarsi fondamentale nel caso specifico del verificarsi di tali problematiche. E’ evidente, comunque che la diagnosi precoce e la prevenzione siano delle armi importantissime contro le patologie cardiovascolari e la ASD Sanpelinese, con le sue giornate dedicate a sport e salute svolga un ruolo importante in tal senso. L’auspicio è che certi mezzi non servano, la consapevolezza è che, grazie a questa iniziativa si abbia un mezzo in più per salvare vite. Il defibrillatore non è stato sistemato in un punto fisso ma verrà portato in campo ad ogni occasione per evitare, come già successo altrove ad Avezzano, che venga vandalizzato.