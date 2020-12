Donati dpi al personale medico del pronto soccorso. Mascigrande (Lega): non abbassare la guardia

Avezzano. Agritec S.r.l dei fratelli Dimarcoberardino di S.Benedetto dei Marsi (Aq), ha acquistato e donato, mediante il coinvolgimento del consigliere comunale di Avezzano Alfredo Mascigrande, ai reparti di pronto soccorso e UTIC dell’ospedale di Avezzano, mascherine chirurgiche, gel igienizzanti, copriscarpe, tute di protezione e guanti usa e getta.

I fratelli Stefano e Domenico, titolari dell’azienda leader nel Fucino per la commercializzazione e la sperimentazione di prodotti da impiegare in agricoltura, hanno preferito investire in DIP il budget destinato per l’acquisto di gadget promozionali natalizi per i clienti. Il consigliere comunale Alfredo Mascigrande, ideatore dell’iniziativa non ha mai nascosto la sua sensibilità verso l’emergenza coronavirus che lo ha coinvolto in prima persona.

La consegna è avvenuta domenica 20 dicembre all’ospedale. Erano presenti, oltre i titolari dell’azienda donatrice ed il consigliere del comune di Avezzano, Alfredo Mascigrande, per il reparto Utic il dottor Valentini Giuliano, dirigente f.f., la dottoressa Romina Murzilli, il dottor Michele Carrozza, la caposala Vincenzina Tarquini, gli infermieri Luca Filauri, Irene Martellone, Daniela Montesanti, l’operatore sanitario Giancarlo Vitale; per il reparto di Pronto Soccorso, il primario dottor Carlo Rodorigo e la dottoressa Maura Coletta.

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i clienti, della Agritec s.r.l. che hanno accolto l’iniziativa con molto entusiasmo e sensibilità.

Il personale sanitario ha apprezzato il gesto e l’utilità dei dispositivi di protezione.