Donatelli: il mercato del sabato non può subire indifferenza, riportarlo in centro e rivalutare la sua funzione sociale

Avezzano. “Il mercato del sabato di Avezzano è uno dei più importanti mercati settimanali dell’intero Abruzzo, oltre a rappresentare per la Marsica una tradizione radicata nella sua storia. Occorre mettere operatori e consumatori nella condizione di usufruire questo servizio. Come Confcommercio siamo da sempre contrari alla politica del decentramento delle funzioni sociali e riteniamo che, anche il mercato ambulante, per la città di Avezzano, rientri in questo elenco”.

A dichiararlo è Roberto Donatelli, presidente della Confcommercio Imprese.

“La proposta di Confcommercio, di far svolgere il nostro storico mercato settimanale nel centro urbano, è ampiamente suffragata dai sofferti lunghi mesi di sperimentazione nella zona nord della città. Il mercato rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità, non solo commerciale, perciò non merita di essere abbandonato tra l’indifferenza dell’amministrazione”.

“E’ innegabile che il commercio in generale e quello su aree pubbliche, stanno vivendo una crisi preoccupante su scala nazionale ma la classe politica ha il dovere di battersi per preservare l’importante funzione sociale. Sulla base di tutto questo, crediamo che sia un obbligo del consiglio votare la ricollocazione del mercato, nel centro cittadino”.