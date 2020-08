Donare anche in estate, autoemoteca in Piazza Umberto I con l’Avis di Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Come ormai da appuntamento annuale, anche questo agosto l’Avis di Luco dei Marsi organizza la giornata di donazione con l’autoemoteca in Piazza Umberto I. Nel corso della mattinata sarà possibile donare il sangue nel rispetto delle norme anti contagio vigenti. Per tutti coloro curiosi di sapere come funziona la donazione di sangue ci saranno a disposizione i volontari con materiale illustrativo per rispondere ad ogni domanda.

“In un anno così particolare, anche anno del nostro trentennale, siamo soddisfatti di essere riusciti ad organizzare due giornate di autoemoteca”, commenta il presidente Fabrizio Salvati. “Nella giornata di domenica speriamo di raggiungere un buon numero di donazioni, come sempre avvenuto nelle autoemoteche degli ultimi anni”.

“Donare sangue è un gesto d’amore e d’altruismo senza paragoni, ed è questo il messaggio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni in vista di nuovi donatori” continua Salvati.

“Ringraziamo per il sostegno datoci l’amministrazione comunale e il sindaco Marivera De Rosa che, come ad ogni nostra iniziativa, hanno mostrato interesse e sostegno” commentano il vice presidente Vincenzo Fracassi e il segretario Roberto Cambise.

Per chi fosse interessato a donare o a fare il prelievo preliminare potrà contattarci telefonicamente, prenotare all’orario che preferisce e recarsi poi in Piazza Umberto I all’orario stabilito. Per info e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: Fabrizio 3476250094, Roberto 3386389052, Luigi 3339655278, Vincenzo 3383635611