Domani a Sante Marie la seconda edizione di “Una corsa per un sorriso” per aiutare i bambini brasiliani

Sante Marie. Al via la seconda edizione di “Una corsa per un sorriso” a cura dell’associazione Dona un sorriso infanzia missionaria per il Brasile. All’interno della giornata nazionale dei borghi a Sante Marie andrà in scena un appuntamento tutto dedicato allo sport e alla solidarietà.

La corsa partirà domani alle 10.15 dal piazzale antistante il Comune e sarà dedicata ai più piccoli. L’associazione resterà poi per tutto il giorno in paese per raccogliere fondi a sostegno della missione diocesana in Brasile.