Dona un sorriso-Infanzia missionaria Brasile, a Sante Marie una giornata all’insegna della solidarietà e del divertimento

Sante Marie. Quale occasione migliore per poter dare il proprio contributo agli ultimi e apprezzare le bellezze del Cammino dei Briganti? Questa, in sintesi, è la domanda da porsi e la risposta è partecipare, domenica 30 settembre, dalle ore 9 a Sante Marie, alla gara podistica amatoriale organizzata dall’associazione ONLUS “Dona un sorriso. Infanzia missionaria Brasile”.

L’associazione si propone, da anni, di raccogliere fondi per sostenere l’ opera di Padre Beniamino Resta, già sacerdote nella parrocchia di Caruscino, che da anni si impegna a svolgere il proprio servizio nelle favelas della periferia di San Paolo in Brasile.

Un’opera che senza sosta vede il sacerdote impegnarsi ogni giorno a portare cibo e parole di speranza in case fittizie costruite con mattoni di scarto e lamiere di eternit, in luoghi dove la criminalità non fa sconti, rubando, troppo spesso l’ infanzia e il futuro a centinaia di bambini e dove le condizioni di vita sono il più delle volte disastrose.

“Alla vita quotidiana manca tutto ciò a cui siamo abituati e diamo per scontato, come la pulizia, l’aria salubre e l’acqua potabile”, afferma Simone Di Cicco. presidente A.V.I.S Comunale di Avezzano e di San Pelino.

“Situazioni, queste, alle quali non possiamo voltare le spalle e per le quali noi, tutti più fortunati, dobbiamo dare il nostro apporto”, conclude Di Cicco.

L’appuntamento è quindi per domenica 30 per un evento ed una giornata all’insegna della solidarietà e del divertimento per grandi e piccini.