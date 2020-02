Don Luigi Epicoco al castello Orsini di Avezzano per un incontro con giovani e insegnanti

Avezzano. Nel corso dell’incontro “Qualcuno a cui guardare: per una spiritualità della testimonianza”, Don Luigi Maria Epicoco sarà al castello Orsini di Avezzano per dialogare con giovani, insegnanti ed educatori. L’appuntamento è giovedì 13 febbraio alle 16.30. L’incontro di aggiornamento e formazione è organizzato dall’ufficio scuola diocesano, guidato dal diacono Antonio Masci, in collaborazione con la Fism provinciale (Federazione italiana scuole materne) e promosso dalla pastorale giovanile diocesana.

Don Luigi Maria Epicoco, filosofo, teologo e scrittore, è professore alla Pontificia Università Lateranense e all’ISSR “Fides et Ratio” dell’Aquila, di cui è anche preside. Il sacerdote (aquilano, ma di origini pugliesi) è inoltre titolare di una pagina social a lui dedicata che conta più di 52mila followers e che raccoglie i suoi commenti quotidiani al vangelo diffusi su tutti i maggiori media cattolici. È spesso ospite di trasmissioni televisive in qualità di “esperto” di temi cristiani. Già autore di numerosi e fortunati testi, il suo ultimo libro, “Qualcuno a cui guardare: per una spiritualità della testimonianza”, è stato pubblicato nel 2019 per le edizioni Città Nuova: si tratta del volume donato dal Papa lo scorso 21 dicembre ai vescovi e cardinali della curia romana ricevuti in udienza per gli auguri natalizi.