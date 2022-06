Don Giovanni Venti è il nuovo vicario generale della diocesi dei Marsi

Avezzano. Il vescovo dei Marsi Giovanni Massaro ha nominato don Giovanni Venti, parroco della basilica concattedrale di Santa Maria delle Grazie in Pescina, vicario generale della diocesi dei Marsi.

Il vescovo Massaro ha espresso sincera gratitudine a don Francesco Tudini per “il generoso servizio vissuto con umiltà e dedizione”.

“Dopo che nella mattinata di ieri mi è giunta la bellissima notizia non mi sono trattenuto a chiamare il diretto interessato: don Giovanni Venti”, il commento del sindaco di Pescina, Mirko Zauri, “la nomina a Vicario della diocesi dei Marsi una notizia meravigliosa per il nostro caro parroco, per quello che rappresenta per noi come comunità, per quello che riuscirà a fare e essere di grande sostegno al caro vescovo Giovanni Massaro e all’intera diocesi. Sono e siamo felici di questa tua nomina. In bocca al lupo per tutto!”.