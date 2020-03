Don Antonio Salone recita il Rosario e invita i fedeli a unirsi dai balconi delle proprie abitazioni

Avezzano. “Il momento difficile che stiamo vivendo impone a tutti noi comportamenti improntati a un livello massimo di responsabilità.” Esordisce così, in un comunicato stampa, Don Antonio Salone, parroco della chiesa dello Spirito Santo di Avezzano.

“Conforta il fatto che gli italiani, per la quasi totalità, si stanno scrupolosamente attenendo alle disposizioni emanate dal Governo, tra le quali è senz’altro fondamentale quella di “non uscire di casa” se non per gravi e indilazionabili motivazioni. Rimanere in casa non è scelta dettata dal poco coraggio (questo, se uno ce l’ha, avrà avuto modo di dimostrarlo in altre circostanze e in vari atteggiamenti della vita professionale e sociale…) ma, al contrario, segno di sensibilità e, oserei dire, di amore per sé e per il prossimo.”

In considerazione di quanto detto, trasmetto con piacere l’iniziativa dei Vescovi italiani proposta a tutti i credenti della nostra Nazione: giovedì 19 marzo alle ore 21,00 esponiamo alle finestre un drappo bianco e/o un lumino acceso e recitiamo contemporaneamente e coralmente il S. Rosario (Misteri della Luce). Per ricordarlo, alle h. 20,30 suonerò le campane e poi dagli altoparlanti della chiesa condurrò la recita del S. Rosario, mentre voi risponderete dalle finestre di casa vostra. Al termine reciteremo insieme la preghiera a S.Giuseppe.

Per le Ss. Messe festive e feriali vi invito a “unirvi spiritualmente”, alle celebrazioni trasmesse dai vari canali televisivi o da emittennti radiofoniche.