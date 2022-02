Don Andrea De Foglio saluta la comunità di Pescasseroli: “Ringrazio il Signore di avermi donato un tempo così intenso”

Avezzano. Don Andrea De Foglio in trasferimento alla parrocchia di San Rocco ad Avezzano, dove giungerà il 28 febbraio, celebrerà oggi l’ultima messa come parroco della comunità di Pescasseroli.

“Sono tra voi oggi per ringraziare il Signore di avermi donato un tempo così intenso, ben 7 anni e mezzo. Non è facile, in poche righe, rileggere il cammino percorso insieme; ma ringraziare e fare memoria è più che mai importante! Un mio desiderio”, il saluto di don Andrea alla comunità dei fedeli che ha avuto “in cura” per sette anni, “lasciando Pescasseroli (per me un momento assai doloroso e logorante, che però mi ha anche fatto sentire la vicinanza e l’affetto di tanti) e iniziando la nuova avventura pastorale presso la Parrocchia di S. Rocco ad Avezzano, il Signore mi chiede di scrivere una nuova pagina di quel libro splendido che è la mia vita. Il libro è sempre quello, ma la pagina è nuova. Sono però convinto che, come affermava don Primo Mazzolari nel suo testamento, quando il vincolo è spirituale, sfida il tempo e si ritrova. È proprio così. Non so se e quando ci rivedremo nuovamente, eppure sono convinto che i legami creati, se autentici, rimangono vivi. Forse con questo messaggio non riuscirò ad esprimere tutto quello che ho nel cuore. Tuttavia spero si intuisca il mio profondo senso di gratitudine e di riconoscenza. Grazie, grazie, grazie per avermi accolto, custodito nella fede e nel ministero. Vi voglio bene e vi porto nel cuore, oggi e per sempre. Con grande affetto!”.

“Noi lo ringraziamo per tutto, per aver reso più bella la nostra comunità, queste montagne saranno sempre casa tua”, risponde la comunità.

Intanto domani, venerdì 25, alle 17, il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, presiederà la celebrazione eucaristica con la quale ci sarà l’emissione canonica di don Patrizio Ciccone, il nuovo parroco cui sarà affidata la cura di Pescasseroli.