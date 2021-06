Domenico Ciaffone torna con un nuovo brano in collaborazione con dj Palmez: “Da qui riparto”

Avezzano. Una nuova uscita discografica per il marsicano Domenico Ciaffone, che segna la fine di un anno molto particolare, non solo a causa dalla pandemia, una ripartenza discografica ma anche personale dopo alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a dover interrompere bruscamente le sue attività musicali.

“Riprendiamo da dove ci ci eravamo lasciati”, racconta l’artista, “circa un anno fa con l’uscita del brano “Balla” realizzato con i Catanesi Johnny Nociforo (LowJohn) e Michele Vinciguerra (Nanga Parbatt) che ha spopolato sulle piattaforme musicali raggiungendo le 250.000 mila visualizzazioni tra le maggiori YouTube e Spotify entrando anche nella classifica indipendenti per cinque settimane fino ad arrivare alla 92esima posizione, arrivare tra i primi cento in una classifica nazionale così importante e prestigiosa non è stata cosa facile, ma l’impegno e la dedizione per la nostra passione ci ha premiato: un lavoro collettivo da parte di tutti non può non portare a degli ottimi risultati”.

Esce ora “Rise To Freedom”, quinta collaborazione, dopo il successo di Written In The Stars”, “Time & Space”, “Sterling” e “Into You”, con il deejay & producer Palmez, nome d’arte di Vittore Palminteri, su Soundrise Records e distribuito da Smilax Publishing, fieri di lavorare con una delle più famose case discografiche italiane nell’ambito della dance music e non solo.

La casa discografica è la stessa di artisti come Sergio Sylvestre, Get Far Fargetta, Alex Gaudino, Emma Muscat, solo per citarne alcuni.

“Questo ci riempie il cuore di gioia e siamo molto fieri”, sottolinea, “ancor di più ripartire dopo mesi difficili. Dopo lo stop si riparte da qui, insieme: mi siete mancati. La traduzione letteraria in italiano del titolo di questo brano è ‘salire alla libertà’… la libertà non è solo una condizione sociale o politica, la libertà è anche una dimensione spirituale in una duplice accezione. In primo luogo è una dimensione ascetica, uno stato di elevazione in cui regna una possibile espressione della vita felice e rigogliosa, densa di significato e sentimento.

In secondo luogo è il percorso di allenamento che ci porta a raggiungerla. In sostanza questo disco parla semplicemente dell’arte di essere liberi. Stiamo completando diversi progetti iniziati in questi ultimi mesi tra i quali un secondo nuovo singolo di cui presto vi comunicheremo la release date”.

“Ultimamente la consapevolezza di essere circondato da persone interessate alla mia crescita umana-professionale ma soprattutto alla mia persona in un modo così unico e pronto mi ha davvero riempito il cuore”, spiega Ciaffone, “dandomi nuovi stimoli, nuove emozioni che poi ho riportato in musica, non provavo questa sensazione da tanto tempo e se ora ho la forza di impegnarmi per essere chi voglio essere e soprattutto di ripartire con la musica, dopo un anno pieno di imprevisti e problemi fisici, è anche grazie agli input ricevuti da tutti voi e dai miei colleghi in questo tour de force musicale credendo nella nostra amicizia e nella nostra collaborazione, quindi ringrazio Francesco Castelli e Alberto Margheriti, rispettivamente Ceo & Founder di Soundrise Records e Smilax Publishing. Ringrazio tutto lo Staff, appassionato, genuino e disponibile in qualsiasi orario o condizione di stress durante la lavorazione. Presto ne sentiremo delle belle: nuova musica, nuovi dischi”.