Domenica a Celano secondo appuntamento con Restart, l’evento dedicato all’incontro degli attivisti del M5S

Celano. Domenica, a partire dalle 16, nella Sala “Frate Raffaele Di Matteo” di Celano si terrà il secondo appuntamento con “Restart”, l’evento dedicato all’incontro e alla partecipazione degli attivisti del Movimento 5 Stelle.

Gli attivisti d’Abruzzo discuteranno e voteranno le proposte raccolte nel seguitissimo primo appuntamento, con oltre 300 intervenuti, e quelle inviate nei giorni successivi. I punti di maggior interesse emersi dalle proposte sono la presenza e organizzazione dei gruppi sul territorio, la certificazione dei gruppi territoriali e dei referenti locali e la gestione di budget dedicati alle attività sul territorio.

Scopo della giornata sarà la redazione di un documento di sintesi da condividere con i portavoce nel corso del prossimo incontro. In questo appuntamento si metterà sin da subito in pratica uno dei punti cardine del progetto: l’attuazione di un sistema partecipativo democratico.

Uno strumento che permette a ogni partecipante di sottoporre il suo pensiero al giudizio dell’assemblea che vota e ratifica l’istanza. Una metodologia di lavoro che riporta l’attivista al centro della scena e che sarà diffusa, in successivi appuntamenti, in tutti i gruppi abruzzesi e non.

A tal proposito, è importante sottolineare la grande eco avuta dal progetto, che ha generato richieste di contributo anche al di fuori del territorio regionale, a dimostrazione del bisogno di partecipazione di tutti gli attivisti. Ogni appuntamento Restart, come promesso, si svolgerà in una località diversa della Regione, per avvicinare tutti gli attivisti e dare importanza e dignità a tutti i territori.