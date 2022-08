Domenica 21 agosto appuntamento in piazza a San Pelino con il “Sanpelinese Day”

Avezzano. Un appuntamento che si rinnova e che vedrà, dalle ore 17:00 e con la collaborazione della società il “Tempio” e con la palestra “Vitamin Fitnes House” esibizioni di karate e fitness dedicate ai più giovani.

In serata, poi, spettacolo musicale di Rossano Fabiani durante il quale sarà possibile mangiare panini, arrosticini e bere ottima birra.

Sarà occasione per conoscere la squadra, rafforzata dagli acquisti di Alessandro Iacurto, classe 1989, negli anni ha vestito la maglia della Real Torres nella seconda categoria romana, nei seguenti 4 anni é stato nostro avversario con la casacca del Majella United, oggi è uno dei nostri, Leonardo Lodico, classe 2003, ragazzo sampelinese che ha sempre militato nel settore giovanile dell’Avezzano, anche lui da oggi vestirà la casacca rossoverde, Nicholas Gallese, classe 2004, ragazzo già integrato e conosciuto nell’ ambiente di casa, negli anni ha fatto parte del settore giovanile dell’Avezzano, Enrico Mazzieri, classe 1991, da un anno già presente in tutti gli allenamenti della corazzata, da quest’ anno é un nostro tesserato. Ha militato con l’ F.C. Osimo nel campionato di seconda categoria Marchigiana, Luca Fiocchetta, classe 2001, ragazzo giovane ma con esperienze già importanti, giovanili dell’Avezzano e del Paterno Calcio, dove ha poi esordito nei campionati di Promozione e Eccellenza. In seguito ha vestito poi la casacca giallorossa del San Benedetto Calcio nella prima categoria.

Rafforzata, anche, la compagine dirigenziale, tutta rigorosamente sampelinese a partire dall’allenatore Giuseppe Cofini, che vanta un curriculum di tutto rispetto per il nuovo tecnico Sanpelinese che negli anni da calciatore ha mosso i suoi passi nel settore giovanile del Giulianova per approdare poi tra professionisti della serie C con le maglie di Senigallia ed Avezzano, in seguito ha militato anche nella serie D veneta con la casacca dell’Aviano.Proseguendo la sua carriera in promozione con Lecce dei Marsi e San Benedetto dei Marsi dove poi ha vestito anche i panni da allenatore. Nelle sue ultime esperienze ha guidato Cappelle dei Marsi e San Pelino.

Il nuovo staff tecnico sarà formato da:

-Fiorenzo Felli, ormai di casa, uomo che ha dato e darà molto per questi colori, una vera certezza.

-Giuliano Incerto, negli anni passati grande centravanti sampelinese, sarà un’ulteriore punto di forza offrendo la sua esperienza e sapienza calcistica.

-Giuliano Maggi, anche lui ha vestito la casacca rossoverde negli anni passati rivestendo con grande talento il ruolo di stopper.

-Dott. Pino Volante, persona affidabile e responsabile nonché Medico sportivo.

-Michele Salvati, persona molto seria sul quale poter contare in ogni momento della stagione.

-Osvaldo D’Agostino, altre grande acquisto in termini dirigenziali.

Nata nel 2018 la ASD Sanpelinese rappresenta l’unica società calcistica della frazione e raccoglie l’entusiasmo di decine di tifosi che ogni domenica, da vicino e lontano sostengono la formazione che, anche in questa stagione milita nel campionato di terza categoria ma non nasconde ambizioni di promozione.

Un modo, quindi, per sostenere e supportare i rossoverdi che vi aspettano per l’evento.