Domani Ron al parco ex Arssa di Avezzano, si va verso il tutto esaurito: il ricavato andrà in beneficenza

Avezzano. Si va verso il tutto esaurito, al parco ex Arssa, per il concerto di Ron, in programma domani sera, l’appuntamento organizzato dall’Avis -nell’ambito della settimana marsicana- con il patrocinio del Comune, con una parte dei proventi destinati al sociale.

Il ricavato, infatti, verrà devoluto in beneficenza dall’Avis agli “Amici dell’Oasi di Madre Clara” e “Africa Mission- Cattedrale di Avezzano”. Il cantautore cresciuto nel solco di Lucio Dalla e autore di vere e proprie poesie in musica, salirà sul palco ad Avezzano alle 21.30.

” È una serata importante del cartellone estivo organizzato dall’amministrazione Di Pangrazio, non solo per il profilo del grande cantautore e per le finalità benefiche”, afferma l’assessore alla cultura, Pierluigi Di Stefano, “ma anche per il piacere di collaborare l’Avis che ha sempre svolto ruolo importante nella nostra comunità tanto più in questo momento delicato della pandemia, nella quale il gesto nobile di donare il sangue è sempre più cruciale”.

“Un concerto per sensibilizzare, in un momento così difficile, la donazione del sangue e degli emoderivati. Un concerto”, sottolinea l’Avis, “per ricordare Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, gli angeli del Velino, e per raccogliere fondi per la loro associazione”.

Il nome di Ron è strettamente legato al Festival di Sanremo che ha vinto nel 1996 con la canzone “Vorrei incontrarti tra cent’anni”. Tra i suoi ultimi album, Way out (2013), che contiene cover di famosi artisti angloamericani, e La forza di dire sì (2016). Significativo e concreto anche il suo impegno nel sociale a favore dell’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.