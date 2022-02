Domani nella chiesa di San Giovanni ad Avezzano l’addio a Rosella Ricci

Avezzano. Saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni ad Avezzano i funerali di Rosella Ricci, morta ieri a 52 anni. L’appuntamento è per domani 3 febbraio, alle 10.

Per chi volesse salutare Rosella per l’ultima volta la salma è esposta nella Casa Funeraria Rossi in Via Nuova 93 ad Avezzano, oggi mercoledì 2 febbraio, dalle 11 alle 18.

Sono tantissime le persone che in queste ore si sono strette intorno a Sonia, la sorella. Tutti ricorderanno sempre Rosella come una donna di animo buono e gentile, sempre solare e sorridente. Decine e decine i post lasciati in rete per la 52enne molto conosciuta non solo ad Avezzano, anche per via del suo lavoro che la portava tutti i giorni al Tribunale marsicano, in quanto collaboratrice di uno studio legale.

