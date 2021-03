Domani l’ultimo saluto in cattedrale al giornalista Paolo Guadagni

Avezzano. Si terranno domani i funerali di Paolo Guadagni, giornalista scomparso ieri all’età di 73 anni. Persona pacata, cordiale e sempre con la battuta pronta ha lasciato un vuoto tra i colleghi della carta stampata e della tv che lo ricordano con affetto e con un sorriso proprio quello che lui aveva sempre stampato sul volto.

La salma è stata esposta nella casa funeraria Rossi in via Nuova 93 ad Avezzano. Chiunque volesse oggi dalle 16 alle 18 e domani dalle 9 alle 14.30 può recarsi nella struttura per un saluto. E’ necessario per l’accesso al locale essere muniti di mascherina e rispettare il distanziamento come da normativa.

I funerali si terranno domani alle 15 in cattedrale ad Avezzano. Dopo il rito funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Gioia Dei Marsi.