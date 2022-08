Domani l’ultimo saluto a Don Renzo Meuti, da anni parroco di Ovindoli

Avezzano. Si terrà domani pomeriggio, alle 15 e 30, nella chiesa San Giacomo di Pereto, il funerale di Don Renzo Meuti morto lo scorso 25 agosto a 82 anni.

Don Renzo nasce a Pereto il 13 gennaio 1940 e viene ordinato sacerdote il 22 febbraio 1964 in seno all’ordine dei Trinitari. I primi anni dopo l’ordinazione sarà insegnante a Livorno, in seguito parroco di Palestrina, per circa un ventennio. Nel 1985 chiede ed ottiene l’incardinazione come sacerdote secolare nella Diocesi di Avezzano. Qui rivestirà il ruolo di parroco nelle parrocchie di Ovindoli e Rovere per circa 20 anni. Nel 2006 gli viene affidata la parrocchia di Rocca di Botte e, nel 2010, gli è chiesta la cura della comunità di Pereto.