Domani l’inaugurazione del nido comunale di Celano, Santilli: riqualificazione area in tempi rapidi

Celano. “Una buona ed efficiente amministrazione si contraddistingue se riesce a soddisfare in tempi congrui gli step e gli obiettivi prefissati, se somministra dei servizi sempre più di qualità e se fornisce idonei sostegni alle famiglie”. Con questi presupposti il sindaco di Celano, Settimio Santilli, informa che è stato ampiamente raggiunto, ed in tempi rapidi, il primo obiettivo delle riqualificazioni delle aree degradate. Domani, infatti, si procederà infatti all’inaugurazione dei locali adibiti ad asilo nido in via della Sanità. La cerimonia, fissata per le ore 11.30, prevede la riapertura ufficiale della sede totalmente ristrutturata e completamente a norma.

“La riapertura della sede dell’asilo è un risultato importante per la nostra città”, spiega il primo cittadino Santilli, “in quanto verrà garantito, con le migliori condizioni, un servizio essenziale e di prim’ordine per tante famiglie e per i loro bambini. Il servizio di asilo nido sarà riattivato a partire da lunedì, in concomitanza con l’apertura dell’anno scolastico, con la nuova gestione affidata alla Cooperativa “Piramide” di Avellino”. Un altro elemento di straordinaria rilevanza”, aggiunge il sindaco, “è quello riguardante l’azione concreta di sostegno alle famiglie che il Comune assicura attraverso un importante contributo per il pagamento della retta mensile di ciascun bambino iscritto”.

Alla giornata inaugurale parteciperà anche lo staff della Cooperativa “Piramide” che provvederà ad accogliere i bambini ed i genitori e i familiari illustrando loro le iniziative e le attività che si svolgeranno nel nido durante l’anno ed i servizi che verranno messi a disposizione delle famiglie.