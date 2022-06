Domani l’autopsia sul dottor Ulanio, per sempre un esempio di rettitudine morale e professionale

Celano. Si respira un’aria di incredulità e angoscia nella città di Celano. La notizia della morte del dottore Francesco Ulanio ha gettato nello sconforto tutta la comunità. Perché Francesco Ulanio era una “colonna portante” della città, era un “celanese doc” e lo è stato per tutta la vita, senza mai abbassare la testa.

Domani mattina sarà eseguita l’autopsia che chiarirà la causa della sua morte. Aveva 47 anni.

Ieri mattina è stato colto da un malore che non gli ha lasciato via di scampo mentre correva nella zona dei grandi alberghi a Montesilvano, in provincia di Pescara. Insieme alla sua famiglia, il dottor Ulanio, medico di famiglia nella sua città, traguardo raggiunto dopo anni di pronto intervento sulle ambulanze e nelle guardie mediche, si intrattenava spesso sulla cittadina adriatica per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Dopo l’esame tornerà a Celano, la camera ardente sarà allestita nella sua abitazione in via Alcide de Gasperi, nel quartiere che tutti conoscono come “Campitelli”. Presumibilmente dopodomani, mercoledì 8 giugno, si terranno i funerali.

Ulanio era un uomo dedito alla famiglia, alla moglie Antonella, nota nutrizionista e ai suoi tre bambini, Lucilla, Domenico e Agostino, che curava quotidianamente in tutte le loro attività.

Era un salutista, praticava sport a livello agonistico, aveva la passione per il rugby, la bici, la montagna, il crossfit. Aveva sempre il sorriso sulle labbra. Aveva sempre la battuta pronta e questo gli permetteva di essere una persona empatica. La stessa cosa, lo stesso atteggiamento, lo aveva nei confronti dei suoi pazienti. Era un medico scrupoloso, attento. Ha lottato “a spada tratta” contro l’ignoranza di chi nega la valenza dei vaccini, delle cure mediche, lo ha fatto sempre pubblicamente e sempre senza peli sulla lingua. Come era nella vita era nella sua professione. Insieme all’infermiera Assunta Moro era diventato il simbolo della vaccinazione anticovid: sono stati loro due a vaccinarsi per primi per poi dedicarsi a comunicare quanto più possibile alla popolazione la valenza della ricerca scientifica, contro ogni pregiudizio.

In queste ore un tam tam di messaggi ha ricoperto la rete, post che raccontano quello che era il dottor Ulanio, solo “Checco” per tanti amici, che lo hanno amato e che hanno avuto il piacere e anche la fortuna di conoscerlo.

“Cosa dire doc anche questa volta mi hai spiazzato, non ci sono parole per descrivere il dolore che mi hai dato. Non riesco a credere che sia successo proprio a te, vorrei svegliarmi presto da questo incubo. Ricordo i nostri tempi passati tutti insieme e non riesco a fermare il senso di vuoto che sento. Ti ricorderò sempre così, tutti insieme Ciao Francesco (Checco) R.I.P”, scrive Daniela Ceccanti.