Domani la “giornata della mobilità sostenibile”: bici ed eventi in centro ad Avezzano

Avezzano. Domenica marsicana multitasking, tra laboratori per bimbi sul Salviano, cinema ambiente all’arena Mazzini e spazio alle biciclette nel centro avezzanese. Per la gioia di molti, domani andrà in scena la giornata dedicata alla mobilità sostenibile: l’evento, organizzato dall’amministrazione del sindaco Di Pangrazio per incentivare una cultura “green” intergenerazionale, è in agenda dalle ore 10 alle ore 13, con punto base in piazza Risorgimento dove saranno allestiti stand informativi e promozionali. Lungo le strade del centro, invece, sfileranno bici e monopattini elettrici. “L’obiettivo della manifestazione”, afferma il presidente della commissione ambiente, Maria Antonietta Dominici, “è quello di promuovere la mobilità sostenibile, sperimentando pratiche e stili di vita sani e rispettosi della natura”. Si partirà alle 10.30 con una passeggiata in bici per le strade della città.

Il tour partirà da piazza della Repubblica: qui la carovana della mobilità sostenibile sotto la guida dell’associazione Pedalando muoverà verso via Mazzini, via Diaz, via Albense, via Don Minzoni, via Silone, via Einaudi, via De Nicola, via Tarantelli, via Di Vittorio, via Maestri del Lavoro, via Einaudi, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Bagnoli, via Trieste, via Marconi, per concludere la passeggiata in bici davanti al Municipio.

Alle 11.30, in piazza Risorgimento, previsto un momento formativo con informazioni sulla sicurezza stradale per bici e velocipedi, distribuzione di brochure – gadget al gazebo del Comune di Avezzano e agli altri stand organizzati da associazione e privati. Seguirà poi un pomeriggio nella riserva del monte Salviano: nell’area del valico, vicino al “Teatro della germinazione” – l’opera realizzata dall’artista pescarese Pietro Cascella dalle ore 17 alle ore 18. Come da programma, si proseguirà poi con un laboratorio ambientale per i bambini curato dall’associazione Plastic free. Concluderà l’evento – nell’area antistante il santuario della Madonna di Pietraquaria – uno spettacolo di biodanza organizzato da Ambecò, seguito dalla la proiezione del film “La fattoria dei nostri sogni”, in quel dell’arena Mazzini per le ore 20, nell’ambito del festival cinema e ambiente Avezzano.