Domani il rinnovo delle Rsu Asl 1, appello al voto della Federazione Sindacati Indipendenti

L’Aquila. “Giunti alla vigilia di una scadenza tanto importante qual è l’elezione delle R.S.U. della ASL n. 1 -Avezzano Sulmona L’Aquila, volevo esprimere un sentito e personale ringraziamento a tutti i candidati della

F.S.I. – Federazione Sindacati Indipendenti per l’impegno profuso gratuitamente nel corso di questa lunga,

faticosa ed avvincente campagna elettorale”.

Queste le parole del segretario territoriale F.s.i Placidi che prosegue: “Grazie alla loro dedizione, finalizzata alla tutela dei diritti e delle prerogative di tutti i dipendenti dell’Amministrazione, è stato possibile raccogliere innumerevoli istanze e suggerimenti di cui la F.S.I. -Federazione Sindacati Indipendenti farà tesoro attraverso i propri candidati nell’auspicato caso in cui vengano eletti alla rappresentanza sindacale interna RSU aziendale. La formazione di una squadra di persone tanto appassionate è già di per se un grande segnale; non resta che raggiungere tutti insieme l’obbiettivo che abbiamo condiviso con tutti i dipendenti di questa Amministrazione: rappresentare e tutelare nella maniera migliore possibile ogni figura professionale presente in organico ed ogni lavoratore, di qualunque categoria esso sia, in vista dell’innalzamento del livello qualitativo del servizio da ciascuno prestato in favore della ASL n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila e di tutta l’utenza”.

“Chiedo quindi a tutti i nostri iscritti e simpatizzanti di recarsi alle urne per votare la nostra lista dando

concreto seguito alle manifestazioni di attenzione al nostro operato e partecipazione agli obbiettivi perseguiti

dall’Organizzazione Sindacale che ho l’onore di rappresentare”.