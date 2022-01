Domani i funerali di Luca Piccone, il 22enne dall’animo nobile e gentile che amava la filosofia e il canto

Celano. “È una delle facce più rallegranti che abbia mai visto… ed è la mia! Avevo dei dubbi ma alla fine l’ho postata. Che questa foto porti gioia nel mondo!”. Lo scriveva un anno fa sul suo account Instagram, Luca Piccone, il giovane 22enne di Celano, che ha perso la vita ieri in un incidente poco lontano dalla stazione ferroviaria di Ovindoli -Celano.

Ed è così che lo vogliono ricordare, le migliaia di persone che si sono strette virtualmente intorno ai genitori e a tutti i familiari del giovane studente di Filosofia all’Università di Bologna, morto prematuramente lasciando sgomenta tutta la comunità di Celano ma non solo.

Con un sorriso strabordante e pieno di felicità, specchio di un’anima bella e pura, fragile agli occhi di qualcuno ma tanto potente, invece, come solo chi lo conosceva bene sapeva e capiva.

I funerali di Piccone saranno celebrati domani, 13 gennaio 2022, alle 11, a Celano, nella chiesa di San Giovanni. La cerimonia sarà officiata da don Ilvio Giandomenico.

Sul caso del giovane morto sui binari hanno lavorato gli agenti della Polfer di Avezzano, coordinati dal pm Elisabetta Labanti.

Centinaia di messaggi lasciati in rete per Luca

Non appena si è diffusa la notizia della morte di Luca, ieri sera, sono stati centinaia i messaggi lasciati nella rete per l’addio a una vita spezzata così presto. Chi ha conosciuto Piccone lo descrive come un giovane dall’animo nobile, puro e trasparente.

Amava creare contenuti digitali, lo si capisce bene dalla sua pagina “machisei.agamennone” che richiama anche ai suoi studi ma aveva anche un grande talento, nel canto.

Carissimo Luca, per un breve periodo abbiamo avuto la gioia ed il privilegio di conoscerti. Io di poterti insegnare il canto, cogliendo in te un talento unico ed una voce bellissima, come lo eri tu… Sempre vicino a tutti, disponibile all’aiuto, sensibile, incredibilmente creativo ed affettuoso. A te sono legati solo ricordi belli. Mi mancherai, ci mancherai. Che Dio ti accolga fra le sue grandi, amorevoli braccia. Arrivederci caro Luca da tutta la Just Music che tanto ti vuole bene, uniti in un abbraccio alla tua famiglia.

È questo il messaggio lasciato sui social da Emanuela Marulli, insieme a Carmen Limatola e Pierluigi Ulaneo, responsabile della scuola Just Music.

“Era talentuoso”, aggiunge la maestra Marulli, che a stento trattiene l’emozione nel ricordare Piccone, “io ci tenevo tanto a Luca, aveva una vocalità così bella, limpida, particolare. A scuola avevamo dei ragazzi disabili e lui, quando c’erano le prove d’insieme era il primo ad aiutare se c’era bisogno, non si tirava mai indietro, non bisognava nemmeno chiederglielo. Era veramente un tesoro. Non c’è un ricordo negativo di Luca, per noi, tutti, compresi per i ragazzi che hanno cantato con lui e che erano nella sua classe di studi. Luca era sorridente, creativo, era di iniziativa, aveva una risata inconfondibile, metteva di buon umore, ovunque andava”.

Leggi anche: