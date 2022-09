Domani i funerali della piccola Alessia, lutto cittadino e un minuto di silenzio al Comune di Avezzano

Avezzano. Il vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino rende noto che domani 3 settembre, in occasione dei funerali della piccola Alessia, morta nella piazzetta dell’oratorio di San Pelino, la frazione di Avezzano,è stato proclamato il lutto cittadino.

“Preso atto della grave tragedia che ha colpito la Città di Avezzano e la Marsica tutta, con la scomparsa della piccola Alessia Prendi, vittima di un drammatico incidente accaduto nella frazione di San Pelino”, scrive il vicesindaco in una nota alla stampa, “atteso che l’Amministrazione comunale, nel raccogliere la spontanea partecipazione e il comune sentimento della cittadinanza, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della Città di Avezzano per questo gravo lutto; Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione proclamando il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore delle famiglie e dell’intera Comunità, decreta

1) la proclamazione del lutto cittadino per sabato 3 settembre 2022, in segno di cordoglio e di vicinanza dell’intera Città alla famiglia per la prematura e tragica scomparsa della loro figlioletta; 2) l’esposizione in detta giornata del Civico Gonfalone della Città di Avezzano listato a lutto e delle bandiere del Palazzo di Città a mezz’asta; 3) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino, organizzate dal Comune; 4) invita la cittadinanza a sospendere tutte le attività di natura ludica e ricreativa che contrastino con il momento luttuoso o con il decoro urbano; 5) di invitare tutti ad osservare nell’arco della medesima giornata di sabato 3 settembre un minuto di silenzio nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni”.

Al funerale sarà presente anche il gonfalone della Regione Abruzzo.