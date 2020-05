Domani alle 07:00 riparte anche il McCafè. Al McDonald’s prove di normalità

Avezzano. Da domattina torna anche la colazione. Il McDonald’s di Avezzano sta tornando velocemente alla normalità, riorganizzando il lavoro per far fronte a tutte le direttive che le nuovo ordinanze regionali hanno ridefinito in questi giorni. Si parte, quindi, dalle 07:00: tutti coloro che sono tornati a lavoro, o che magari smontano da un turno notturno, potranno acquistare in asporto e gustarsi poi con calma tutti i prodotto del breakfast menù. Orario continuato poi fino alle 23:00, con il classico servizio di McDrive.

Da venerdì , poi, partirà anche il servizio di take away. Il cliente arriva in ristorante, con ingressi contingentati e secondo flussi ben definiti, ordina, ritira e se ne va. Il tutto in totale sicurezza. A brevissimo, infine, sarà possibile anche ordinare a domicilio, con consegne garantite dal corriere Gloovo. Insomma, dopo i due mesi più assurdi della storia recente, pian piano al Mc si prova a tornare alla normalità.