Domani al Festival di Tagliacozzo “Paganini in swing” e “Mozart sulla strada delle stelle”

Tagliacozzo. Doppio appuntamento con la musica classica domani sera, 10 agosto, al Festival di Tagliacozzo: “Paganini in swing” (di Ettore Pellegrino e Roberto Molinelli, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese) alle 21.15 e “Mozart sulla strada delle stelle” alle 23.59, entrambi nella splendida cornice del chiostro di san Francesco.

“Paganini in swing, il titolo che abbiamo scelto per questa produzione” spiega Roberto Molinelli “racchiude già l’idea che ha animato tutto il progetto realizzato a partire da alcuni dei celeberrimi Capricci di Niccolò Paganini, interpretati dal violinista Ettore Pellegrino, che ne proporrà una versione da me orchestrata. Il fascino del concerto risiede nel “dialogo” fra l’esecuzione classica dei Capricci e l’esecuzione di ogni Capriccio in versione “swingata”, nella quale sarà dato ampio e libero spazio all’improvvisazione legata ai ritmi latinoamericani che sarà affidata allo splendido Trio Nosso Brasil, formazione jazz specializzata nella musica brasiliana e sudamericana”.

“L’orchestrazione” prosegue il direttore Molinelli “tende a ricercare qualcosa che non sia assolutamente riconducibile a degli schemi armonici tipici dell’epoca di composizione. Al contrario, in molti Capricci, ho cercato armonie completamente diverse dalle originali ripensando queste composizioni e spostandole in altri ambiti sonori e musicali. Mi sono lasciato guidare dalla ricerca della “variazione” che mi ha portato a sperimentare generi diversi, ricorrendo anche all’utilizzo di strumenti piuttosto rari nelle sale da concerto, come il pandeiro, uno strumento a percussione che sicuramente catturerà l’attenzione del pubblico”.

“Ho scritto tutte le variazioni jazz partendo da ritmi brasiliani e sudamericani. Affianco ai ritmi tipici brasiliani del Samba, della Bossa, del Choro, dell’Afoxè e della Marcha Rancho – una sorta di marcia tipica con sincopati riconducibili al Brasile – non manca un tango, tipicamente argentino, ma pur sempre sudamericano” continua Molinelli. “Il programma prevede in apertura e chiusura due Suites per violino, jazz trio e orchestra, ciascuna delle quali composta da diversi Capricci proposti nella versione “classica” e in quella “swingata”. Completa il programma, nella parte centrale, Swingin’ 24 per jazz trio e orchestra che rielabora il Capriccio n. 24”. Sul palco, oltre al maestro Molinelli, ci saranno Ettore Pellegrino al violino e il Nosso Brasil Trio, composto da Gianluca Persichetti (chitarra), Stefano Rossini (batteria) e Matteo Esposito (basso elettrico).

Il secondo spettacolo, “Mozart sulla strada delle stelle”, fa parte della rubrica “Tagliacozzo Notturna”: una serie di concerti in tarda serata per fare assaporare agli spettatori “incredibili esperienze emozionali nei posti più suggestivi di Tagliacozzo, immersi in una dimensione onirica e lontana”. Domani, in occasione della notte di san Lorenzo, la rubrica inventata da Alessandro Zerella prende il via con un programma dedicato a Mozart: la visione magica delle stelle verrà accompagnata all’ascolto dei quartetti più suggestivi del compositore austriaco.

“I musicisti” spiega il maestro Jacopo Sipari “saranno illuminati solamente da candele. Gli spettatori dovranno immergersi in un mare di musica assaporando con le orecchie il mondo onirico che abbiamo cercato di creare”. Nel concerto – realizzato in coproduzione con Sannio Arte e Cultura – si esibiranno Guido Cellini (pianoforte), Giuseppe Branca (flauto), Antonio Scolletta (violino), Alessandro Zerella (viola), Silvano Fusco (violoncello).