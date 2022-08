“Una notizia che sconvolge e addolora tutta la nostra comunità, una di quelle notizie che arrivano così all’improvviso e inaspettate a ricordarci di quanto sia effimera e fragile la nostra esistenza”, scrive Alessandro Grasso su Facebook, “una notizia che ci unisce tutti nel silenzio della preghiera. Oggi ci lascia un caro, quanto silenzioso e rispettoso ragazzo di 25 anni! Condoglianze da tutti noi ai familiari e parenti tutti, aggiungerei a tutti noi indistintamente perché quando si spegne una vita nel fior fiore della gioventù è una perdita che ci accomuna tutti nello strazio, nell’incredulità e nel dolore! Che la terra ti sia lieve Marlon e sereno l’eterno riposo tra gli angeli!”.

“ Affranto per la dolorosa circostanza, ti auguro di riabbracciare tuo nonno che tanto ti ha amato”, ha scritto Ercole Catarinozzi, “Ciao Marlon e condoglianze alla famiglia”.