Domani a Pescasseroli si corre per la Granfondo Mtb 2021, tutte le info

Pescasseroli. Corse estive made in Abruzzo, into the wild. “Agli sgoccioli il conto alla rovescia verso l’ottava edizione della Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo a Pescasseroli in data domenica 27 giugno (domani)”, scrive il comunicato dell’asd mtb Pescasseroli, “inserita nei circuiti Mtb Abruzzo Cup e Race Cup Mtb Centro Italia. Si rinnova una tradizione bellissima in un luogo magico, un comprensorio tutto da vivere e da scoprire come quello del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (istituito nel 1923) con la regia organizzativa della gara affidata all’Asd Mtb Pescasseroli”.

“Al via i bikers (oltre 250 iscritti) da tutto l’Abruzzo e da fuori regione (Lazio, Molise, Campania e Marche) sul percorso unico granfondo di 46 chilometri con 1300 metri di dislivello che attraversa il cuore del Parco” prosegue il comunicato. “Partenza dal centro abitato di Pescasseroli alle 9:30 da Piazza Sant’Antonio. Causa le normative anti Covid-19 vigenti, c’è l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione per gli atleti, i tecnici e gli accompagnatori con misurazione della temperatura a cura dei volontari della Croce Rossa. Sono tanti i volontari impegnati nel lodevole compito di animare questo coinvolgente evento sportivo dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa della pandemia. Anche le massaie in loco saranno coinvolte nella preparazione dei panini (Pane Vecchio Forno) che comporranno insieme a una piccola confezione di frutta il pacco ristoro che sostituirà il pasta party. A ciascun partecipante sarà consegnato il pacco gara contenente uno scaldacollo, integratori, gel e un portachiavi-gadget da parte dell’ente Parco con il simbolo dell’orso”.