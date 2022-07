Dolore e lacrime per l’ultimo saluto alla giovane mamma di Gioia, Vanessa Carta (Video)

Gioia dei Marsi. Il volto sorridente di Vanessa Carta nessuno lo dimenticherà mai. Lo hanno ripetuto per giorni i familiari e gli amici e lo ha ricordato anche ieri don Eusebio, il sacerdote della giovane mamma scomparsa a seguito di un incidente stradale domenica pomeriggio.

L’amministrazione comunale di Gioia dei Marsi ieri, giorno dei funerali della 31enne, ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alla sua famiglia, al marito Herbert Pennacchio, al suo bimbo di 3 mesi rimasto illeso nello schianto.

Per agevolare i tanti conoscenti arrivati per l’ultimo saluto i funerali si sono celebrati sul sagrato della chiesa della Madonna del Consiglio, nella frazione di Casali d’Aschi. Difficile anche per il sacerdote trovare le parole giuste per consolare il dolore del marito, della madre Maria Paola Vitale, e di quanti erano legati a Vanessa.

Il cordoglio della comunità di Gioia, del sindaco Gianluca Alfonsi, e dei sindaci di Pescina, Mirko Zauri, Ortucchio, Raffaele Favoriti, Lecce nei Marsi, Augusto Barile e Giuseppe Buccella, Ortona dei Marsi, è stato un ulteriore segno si vicinanza alla famiglia della 31enne come ricordato anche da padre Riziero Cerchi, parroco di Ortucchio e guida di un gruppo di preghiera per i genitori dei ragazzi scomparsi prematuramente. Anche il sindaco Alfonsi ha voluto ricordare Vanessa ed esprimere vicinanza alla famiglia.

Quando la bara bianca è stata sollevata al termine della celebrazione in cielo sono stati lanciati tanti palloncini sulle note di “Free Bird” dei Lynyrd Skynyrd.