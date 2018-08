Dog Station a Tagliacozzo per eliminare dalle strade le deiezioni dei cani e mantenere pulita la città

Tagliacozzo. Dog Station per eliminare dalle strade le deiezioni dei cani e mantenere pulita la città. Anche Tagliacozzo dopo Avezzano e Celano dice di no alle strade sporche. L’Amministrazione Comunale di in Collaborazione con Segen spa per agevolare e migliorare la convivenza tra le persone e gli animali domestici nei luoghi pubblici e preservare il decoro urbano, ha provveduto ad installare nel territorio comunale specifici contenitori per il conferimento delle deiezioni canine.

“La raccolta delle deiezioni dei propri animali oltre ad essere un obbligo, si legge in una nota dell’Amministrazione, è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene e rappresenta un segno importante di civiltà nei confronti dei nostri concittadini e dei numerosi turisti che ogni anno visitano la nostra città”.