Dodi Battaglia porta in piazza i successi dei Pooh, atteso il concerto a San Benedetto dei Marsi

San Benedetto dei Marsi. Tutto pronto a San Benedetto per il concerto di Dodi Battaglia e la sua Band che porteranno la storia dei Pooh in piazza domenica 25 agosto. Appuntamento alle ore 21:30 presso Piazza Risorgimento. Dodi Battaglia è il cantante e chitarrista dei Pooh che, in oltre 50 anni sul palco, ha venduto milioni di dischi con la band e altri da chitarrista solista. Il bolognese Battaglia è stato il secondo autore delle musiche dei Pooh per quantità e la voce principale dei primi grandi successi come “Tanta voglia di lei”, “Noi due nel mondo e nell’anima” e “Infiniti noi”. Dodi si esibirà per oltre due ore di concerto passando in rassegna i più grandi successi dei Pooh, ma anche alcune chicche che ha composto per i suoi dischi da solista.

Sempre in Piazza Risorgimento, sabato 24 agosto, ci sarà lo spettacolo comico dell’attore romano Maurizio Mattioli introdotto dalla cover band dei Queen che aprirà lo spettacolo. Le serate sono state organizzate dal Comitato festeggiamenti classe 1979, con il management artistico del noto agente televisivo e di spettacolo Settimio Colangelo dell’agenzia Colangelo Management