Divieto cani piazza Torlonia, Presutti: non porto mia nonna a fare bisogni in un giardino storico. La denuncia di Zampa Amica

Avezzano. E’ tutta social la polemica che oggi pomeriggio ha visto protagonista la pagina facebook dell’assessore all’ambiente Crescenzo Presutti, in relazione al divieto di accesso dei cani all’interno di piazza Torlonia. I lavori del polmone verde marsicano continuano ma non senza controversie.

Questa volta al centro del dibattito c’è la volontà dell’amministrazione di vietare l’ingresso agli amici a quattro zampe nel riqualificato parco. La nota associazione avezzanese Zampa Amica Onlus ha, invece, lanciato una petizione con la finalità di dare la possibilità ai cani di accedervi.

In seguito alla pubblicazione di questo post sulla pagina facebook dell’assessore all’ambiente Presutti, si è dato il via a una miriade di commenti, attraverso cui si esprimono i pro e contro in merito alle decisioni prese. Zampa Amica ha voluto sottolineare – attraverso un intervento pubblico e una segnalazione alla redazione di MarsicaLive – come sia per l’associazione stessa ingiustificabile la scelta di non far entrare i cani nel parco solo a causa dei loro bisogni.

“Vietare l’ingresso ad un parco pubblico ai cittadini con i propri animali da compagnia”, scrive, “è sintomo di un’arretratezza imbarazzante. L’unica cosa che mi sfugge è il dover comprendere questo ‘motivo’ assolutamente insufficiente per poter accettare questo veto. Come cittadina e in veste di Zampa amica Avezzano Onlus mi impegnerò affinché nessuno…a ‘casa’ propria debba subire queste limitazioni gratuite”.

In tutta risposta Presutti ha replicato: “Ho già spiegato il senso del divieto ma noto che a lei sfugge il motivo. L’urina dei cani danneggia il prato e le siepi. Quello è un giardino storico, non uno spazio per cani. Stiamo realizzando un’area esclusivamente dedicata ai cani, 3000 mq e 20 mila euro di spesa. L’arretratezza a cosa la riferisce? Anche mia nonna è un membro della mia famiglia ma non la porto a fare bisogni in un giardino storico”.