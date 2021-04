Diventa cake designer, sviluppatore app o magazziniere: nuovi corsi gratuiti per i giovani

Addetto alle vendite, Cad, cake designer, sviluppatore app e magazziniere. Sono i nuovi corsi gratuiti organizzati dalla scuola di alta formazione Sapere Aude, diretti ai giovani tra i 18 e i 29 anni, all’interno del progetto della Regione, Garanziai Giovani.

Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. I corsi sono diretti ai ragazzi che non studiano e che non lavorano e che scelgono di formarsi per immettersi più facilmente nel mondo del lavoro.

Sapere Aude continua nella ricerca sul mercato di fette del mondo del lavoro che sono ancora aperte alle offerte. Uno staff preparato e qualificato è pronto per prenotare un colloquio e capire qual è il percorso più adatto a te!

In un periodo difficile come quello in cui stiamo vivendo è facile, soprattutto per i più giovani, scoraggiarsi e anche per questo la scuola, che si trova al nucleo industriale di Avezzano, sta lavorando per creare corsi che facciano trovare ai più giovani una propria strada, che valorizzi le proprie attitudini e che permetta di sviluppare competenze che introducano quanto prima al lavoro.

Le attività sono organizzate on line e in presenza a seconda delle esigenze. Ogni corso ha una propria didattica e un proprio modo di svolgimento.

