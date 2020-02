Distribuzione delle borracce alla scuola di Sante Marie, interviene il Comune di Tagliacozzo

Tagliacozzo. L’Amministrazione comunale di Tagliacozzo in merito alla distribuzione delle borracce d’alluminio da parte di Segen Spa nel plesso della scuola primaria “L. Radice” sita in Sante Marie, per amore di verità e completezza di informazione, tiene a precisare che la fornitura rientra esclusivamente nel progetto concepito, voluto e portato avanti dall’assessore alle Politiche sociali della Città di Tagliacozzo Alessandra Di Girolamo.

“L’Assessore Di Girolamo ha programmato l’iniziativa in modo da destinare le borracce a tutti i plessi dell’Istituto Onnicomprensivo “A. Argoli” tra i quali è annoverato appunto anche quello sito nel comune limitrofo”, ha spiegato l’amministrazione comunale in una nota, “questa valida azione, ideata e promossa allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni alla salvaguardia dell’ambiente e alla limitazione dell’uso della plastica, non va riconosciuta ad altre realtà se non alla stretta collaborazione tra il Comune di Tagliacozzo e la Segen Spa, della quale appunto Tagliacozzo è primo e virtuoso Socio.

La distribuzione delle borracce in alluminio in tutti i plessi dell’Istituto Onnicomprensivo “A. Argoli”, si concluderà – proprio per volere dell’assessore Di Girolamo – anche con la scuola paritaria dell’Infanzia “Pio XI” di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo”.