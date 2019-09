Distretto rurale Marsica, Lobene: sia una grande opportunità per tutti e non una ridotta per pochi

Trasacco. In merito alla costituzione del distretto rurale della Marsica interviene il Sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene: ” La costituzione del distretto rurale della Marsica – dichiara il primo cittadino – che la normativa regionale da tempo prevede, rappresenta un’opportunità imperdibile per rilanciare lo sviluppo del nostro comprensorio in un’ottica di territorio inteso come un contenitore in cui calare tutte le eccellenze che si coordinano, in tale ambito, in modo sistemico”.

“È anche un ottimo modello di sviluppo per attrarre fondi europei dedicati. Proprio per questo, attesa l’importanza e la delicatezza della tematica, ho ritenuto opportuno, anche a nome di altri Sindaci marsicani, nella riunione tenutasi a Celano, di ribadire la necessità di avviare un percorso maggiormente condiviso che coinvolga altre istituzioni, come la Provincia con le sue importanti competenze in settori strategici come la viabilità e i numerosi attori imprenditoriali dell’intera Marsica”.

“Affinché tale iniziativa si fondi su solide basi c’è bisogno di ulteriori approfondimenti e importanti contributi provenienti dal variegato mondo imprenditoriale e associativo marsicano. Affinchè sia effettivamente il Distretto della Marsica tutta, e solo non di pochi, chiedo di aprire il progetto a tutti anche perché, come recita un vecchio detto, “la gatta frettolosa fece i figli ciechi”…e un distretto cieco non servirebbe a nessuno!”